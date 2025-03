GOVX

Tusenvis av ledende merker bruker GOVX ID for å umiddelbart og sikkert verifisere kundens berettigelse for eksklusive rabatter på deres detaljhandels- eller billettnettsteder, samtidig som de beskytter seg mot uredelig bruk av ikke-kvalifiserte kunder. Verifisering er rask, omfattende og kreves bare én gang. Med GOVX ID trenger ikke kundene dine å verifisere på nytt, noe som fører til best mulig konverteringsfrekvens med gjentatte kjøpere med høy verdi. GOVX ID integreres enkelt og sømløst i alle nettsider. Den er mobilvennlig og fullstendig responsiv på tvers av alle enheter og sikret ved hjelp av OAuth 2.0-protokoll og JWT-autentisering for å beskytte kundedata. Verifiseringsopplevelsen kan tilpasses fullt ut med merkevarebygging og meldinger, slik at du kan begrense verifiseringen til de spesifikke gruppene du ønsker å målrette mot. Og hvis du er en Shopify-forhandler, er verifisering enda enklere. Takket være GOVX Shopify-appen, den første militære rabattappen på Shopify, tar det bokstavelig talt bare noen få klikk for å begynne å si takk til servicefellesskapet! GOVX ID er bare en av tre måter å samarbeide med GOVX på. Ledende forbrukermerker, profesjonelle idrettslag, underholdere, reisepartnere og flere utnytter GOVX lukkede kanalers e-handelsmarked hver dag for å nå et svært fortjent og engasjert publikum på mer enn 7,5 millioner medlemmer. Med flere integreringsalternativer er det enkelt å komme i gang. Mange merker bruker også GOVX Marketing Services-løsninger for å forsterke produktene eller tjenestene sine innenfor det svært engasjerte GOVX-medlemssamfunnet samtidig som de forsterker deres støtte til de som tjener. Kontakt GOVX-teamet i dag for å utforske de beste partnerskapsalternativene for din bedrift.