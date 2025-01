Programvare for dyp læring - Mest populære apper - Polen

Partium

partium.io

Partiums historie begynte i 2020 med ideen om å skape en lynrask, umiddelbar og pålitelig søkeopplevelse for alle som leter etter reservedeler. Vi reduserte behovet for teknikere og brukere av delekataloger og nettbutikker for å bruke uendelig tid på å søke etter den rette delen. I stedet hjelper vi brukerne med å finne riktig reservedel på sekunder. I dag håndterer Partium millioner av reservedelssøk hver måned og hjelper utallige teknikere over hele verden med å finne den rette delen for å få jobben gjort. Våre kunder introduserer Partium i sine vedlikeholds-, ettersalgs- og servicemiljøer for å gi klassens beste delesøk-opplevelse til sine brukere og gi dem en rask og praktisk prosess for å søke, bekrefte og bestille reservedeler fra dem. Partiums AI utnytter eksisterende reservedelsdata, men den kan også berike og optimalisere dataene dine ved å legge til kritisk informasjon. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL og mange andre selskaper bruker Partium for å gi ikke bare et godt søk for kundene sine, men et søk som konverterer til høyere priser på grunn av relevans, nøyaktighet og enkelhet -av-bruk. Vi hjelper kundene med å finne de riktige delene raskere og optimalisere deres eksisterende deledata. Med kontorer i USA, Canada og Europa er vi et globalt selskap som er forpliktet til å endre måten AI-delsøk og deloptimalisering gjøres på.