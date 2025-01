Kundedataplattformer - Mest populære apper - Polen

Squirro

squirro.com

Squirro er et allsidig generativt AI-verktøy designet for bedriftssøk, innsikt og automatisering. Den er bygget med et avansert AI-rammeverk, Retrieval Augmented Generation (RAG), som forbedrer nøyaktigheten til svarene generert av større språkmodeller (LLM). Denne forbedringen er muliggjort ved å inkludere eksterne kunnskapskilder for å støtte modellens interne forståelse. SquirroGPT-komponenten til verktøyet bruker Semantic Search for å spørre LLM, noe som muliggjør en mer effektiv og informert datainnhentingsprosess. Når en bruker skriver inn en melding, søker SquirroGPT i kunnskapsbasen, inkludert de inntatte dataene og dokumentene. Relevant informasjon sendes deretter til LLM, og svaret verifiseres mot kunnskapsbasen før det videresendes til brukeren. Dette sikrer at hvert svar støttes med bevis, og raffineringsprosessen reduserer unøyaktige svar. Verktøyet spesialiserer seg også på å gi tilgjengelighet til komplekse organisasjonsdata, med kapasitet til å definere datakilder og tillatelsesrettigheter som passer til individuelle forretningsenheter. Det gjør det mulig for brukere å samhandle med data uten å måtte åpne dokumenter, og gir mer presise resultater ved å analysere relevante avsnitt i stedet for hele dokumenter. Dette verktøyet tilbyr sikkerhet i bedriftsklasse og kan bygges inn for et bredt publikum.