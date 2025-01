Programvare for innholdsanalyse - Mest populære apper - Serbia

Matomo

matomo.org

Matomo er den ledende åpen kildekode-nettanalyseplattformen, brukt på over 1,4 millioner nettsteder i over 190 land og oversatt til over 50 språk. Matomo verdsetter personvern, 100 % dataeierskap og ingen datasampling. Den har to forskjellige vertsalternativer - sky og on-premise. Cloud tar bryet med installasjonen, mens On-Premise er den gratis, åpen kildekode og selvhostede PHP/MySQL-programvaren du kan installere på din egen server, som gir deg maks. fleksibilitet. Dette førsteklasses verktøyet for nettanalyse og konverteringsoptimalisering er designet for å gi deg den mest avgjørende innsikten med et komplett utvalg funksjoner som varmekart, øktopptak, mål, skjemaanalyse, e-handel og trakter. Det gir sanntidsoppdateringer om detaljene til de besøkende; har målkonverteringssporing for å spore forretningsmål; hendelsessporing for å identifisere og måle brukerens interaksjon med nettstedet ditt; og A/B-testing som hjelper deg med å optimalisere nettstedkampanjene dine ved å eksperimentere og kjøre A/B-tester. (Matomo var tidligere kjent som Piwik). Vennligst besøk matomo.org for mer informasjon.