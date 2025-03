Programvare for tilbakemelding av forbrukervideo - Mest populære apper

Voxpopme

Hos Voxpopme mener vi at du ikke bør ofre kvalitet for å få den innsikten du trenger raskt, til en rimelig pris. Insights-team er under enormt press for å levere pålitelige svar på viktige forretningsspørsmål med begrensede ressurser. Vi kan hjelpe. Voxpopme transformerer innsiktsteam ved å samle inn, sentralisere og analysere kvalitative data. Voxpopmes Qualitative Insights Platform kombinerer hastigheten til Video Surveys, vårt komplette videoundersøkelsesverktøy, med dybden av Live Intervjuer, vårt IDI og fokusgruppeprodukt, og kraften til AI Insights for 60 ganger raskere analyse. Flere merker stoler på Voxpopme for å berike forskningsstudiene sine og fundamentalt transformere hvordan de bygger bedre produkter og former visjonære selskaper. Vil du lære hvordan vi hjelper til med å løse disse problemene? Besøk www.voxpopme.com i dag.