Cloud Content Collaboration Software - Mest populære apper - Russland

Intelligente digitale hvelvløsninger for fremtidsklare firmaer. FutureVault er en bransjeledende innen sikker dokumentutveksling og Digital Vault-løsninger for finansielle tjenester og formuesforvaltningsorganisasjoner, og endrer paradigmet for dokument- og informasjonsadministrasjon med Personal Life Management Vault™ og Business Life Management Vault™. FutureVaults flerlagsplattform forvandler verdiforslag for bedrifter, rådgivere og kunder ved å forbedre måten dokumenter, data og informasjon administreres på i en sikker, revisjonsklar, enkelt sannhetskilde. Ved å drive bedrifter med FutureVaults hvitmerkede plattform og mobile applikasjoner hjelper bedrifter med å oppfylle bøker og journaloverholdelse, forbedre datapersonvernet, drive front- og backoffice-effektivitet med automatisering og åpne APIer, og levere en forbedret digital klientopplevelse for bedre å engasjere seg med husholdninger og neste generasjon. Datautvinning og AI-drevne mønstre for å få ekstra effektivitet og innsikt er tilgjengelig for bedriftskunder. FutureVault er anerkjent som en 5-stjerners WealthTech-leverandør og en topp 100 mest innovative globale WealthTech-løsningsleverandør. * Utvalgte FutureVault-brukstilfeller (nedenfor): Utforsk hvordan ledende finansielle tjenester og formuesforvaltningsorganisasjoner bruker FutureVault for å oppfylle overholdelse, oppnå backoffice og administrasjonseffektivitet, levere mer verdi til sine kunder, og til slutt spare tid og penger. * Lever en unik digital kundeopplevelse: Skap engasjement med familier (og neste generasjon) ved å gjøre det enklere enn noen gang å lagre, få tilgang til og administrere livets viktigste dokumenter. * Lever dokumenter automatisk til kunder: Lever automatisk månedlige kontoutskrifter, onboarding-dokumenter, skattedokumenter, kvartalsrapporter og andre kritiske dokumenter til kundene dine via APIer og SFTP-er. * Utveksle og motta dokumenter på en sikker måte: Be om, motta og utveksle dokumenter sikkert med hovedkontor, rådgivere, ansatte, kunder, familiemedlemmer, regulatorer og pålitelige samarbeidspartnere. * Automatiser og forbedre arbeidsflyter for eSignaturer: Spar betydelige backoffice- og administrasjonskostnader ved å automatisere onboarding-prosesser og automatisk levere (og arkivere) e-signerte dokumenter. * Møt overholdelse av bøker og journaler: Forbedre styringen av journalføring, strømlinjeforme revisjoner, og møte bøker og arkivforskrifter gitt av SEC, FINRA, IIROC, OSC og mer. * Reduser og eliminer papir (arbeid): Gå i spissen for ditt digitale transformasjonsinitiativ ved å digitalisere dokumentdrevne prosesser for å møte ESG-overholdelse og eliminere papir(arbeid) for godt.