Cloud Content Collaboration Software - Mest populære apper - Fransk Polynesia

My MX Data

mymxdata.com

My MX Data er en banebrytende fildelingsplattform optimalisert for bedrifter. Designet for hastighet og effektivitet, håndterer MX store, tekniske filer med letthet, og tilbyr ultraraske opplastinger. Unike funksjoner som MX Distribute for versjonskontroll og MX Conversations for datasentriske chatter gjør samarbeid sømløst. MX tilbyr robuste administrasjonskontroller, som muliggjør detaljert brukeradministrasjon og personlige innstillinger. Et omfattende revisjonsspor sikrer ansvarlighet og sikkerhet. MX Enterprise-versjonen øker databeskyttelsen og bruker patentert teknologi for å gi "perfekt hemmelighold" i skybasert deling, og sikrer full overholdelse av databeskyttelseslover. MX er din go-to-løsning for sikker og effektiv datautveksling.