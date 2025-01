Søkersporingssystemer - Mest populære apper - Pakistan

Tacitbase

Tacitbase – en omfattende plattform designet for å styrke ansettelsesledere. Strømlinjeform ansettelsesprosessen din uten problemer, fra kandidatengasjement til evalueringer og søknadssporing. Kommuniser sømløst, planlegg hendelser, foreta eksterne intervjuer og beskytt data. Opplev optimalisert arbeidsflyt med Tacitbase. Nøkkelfunksjoner: Samarbeid: Omfavn sømløst samarbeid med Tacitbase sine fleksible abonnementsplaner. Samarbeid enkelt med teammedlemmer på tvers av kandidatdatabasen, kandidatgjennomgang og søknadssporing. Tildel oppgaver, spor fremgang og oppretthold sanntidskommunikasjon, uavhengig av plassering. Nyt detaljert tillatelsesadministrasjon for kontrollert tilgang. Kandidatdatabase: Opprett, administrer og lagre enkelt kandidater fra ulike kilder. Enten fra sosiale medier, e-post eller eksisterende databaser, muliggjør Tacitbase problemfri kandidatorganisasjon. Tilpass kandidatdatabasen din med personlige kolonner og søk etter potensielle kandidater basert på spesifikke kriterier som utdanning, erfaring, ferdigheter og plassering. Spor alle kandidataktiviteter, inkludert anmeldelser, søknader og kommunikasjon på ett sentralisert sted. Kandidatvurdering: Forenkle og fremskynde evalueringsprosessen med samarbeidende og konstruktive kandidatanmeldelser. Få en helhetlig oversikt over hver kandidats kvalifikasjoner og egnethet for jobben, noe som muliggjør raskere beslutningstaking og forbedret kvalitet på ansettelsen. Ta informerte valg og bygg et sterkt team. TacitMail: Kommuniser effektivt med kandidater gjennom en dedikert e-postadresse, og konsolider alle kandidatrelaterte e-poster på ett sted. Utnytt tilpassbare e-postmaler og automatisert kommunikasjon for å spare tid, pleie kandidatforhold og gi en personlig opplevelse gjennom hele ansettelsesprosessen. Hold kontakten uten problemer. Søknadssporing: Spor kandidater sømløst gjennom hele ansettelsespipelinen med vårt intuitive Kanban-baserte applikasjonssporingssystem (ATS). Tilpass ansettelsesprosessen din, samarbeid med teammedlemmer og kommuniser med kandidater direkte i systemet. Strømlinjeform rekrutteringsprosessen med etiketter og filtre, og sikrer effektiv kandidatadministrasjon og en jevn arbeidsflyt. Arrangementsplanlegging: Forenkle intervju- og vurderingsplaner med vår praktiske hendelsesplanleggingsfunksjon. Lag arrangementer, spesifiser detaljer og send invitasjoner til kandidater direkte gjennom Tacitbase. Administrer alle planlagte hendelser på kalenderen og send påminnelser til kandidater, for å sikre en sømløs rekrutteringsopplevelse og unngå planleggingskonflikter. Konferanseintegrering: Gjennomfør sikre fjernintervjuer og vurderinger med Tacitbase sine integreringsmuligheter for populære konferanseplattformer som Zoom og Google Meet. Planlegg og inviter kandidater til virtuelle intervjuer, ta opp økter for fremtidig referanse, og effektiviser dine eksterne rekrutteringsaktiviteter. Brodistanser uten problemer. Avansert søk: Utnytt kraften til våre avanserte søkefiltre for å identifisere kandidater basert på spesifikke kriterier, for eksempel ferdigheter, erfaring, utdanning og mer. Avgrens søkeresultatene med en rekke søkealternativer og filtre, spar tid og sikrer valget av de best passende kandidatene for hver jobbåpning. Finn den perfekte matchen effektivt. Datasikkerhet: Hos Tacitbase er datasikkerhet vår høyeste prioritet. Vi bruker robuste sikkerhetstiltak for å beskytte sensitiv kandidatinformasjon, inkludert sikkerhet på radnivå og regelmessig sikkerhetskopiering av data. Plattformen vår overholder databeskyttelsesforskrifter, og integrasjoner med tredjepartstjenester oppfyller strenge sikkerhetsstandarder. Stol på oss med dine data. Øk rekrutteringssuksessen din med Tacitbase. Lås opp kraften til strømlinjeformede arbeidsflyter, avanserte funksjoner og datadrevet innsikt. Opplev den ultimate fordelen med å ansette og revolusjonere rekrutteringsspillet ditt med Tacitbase!