Programvare for AI Meeting Assistants - Mest populære apper

Equal Time

equaltime.io

Equal Time er en AI-assistent for virtuelle møter. Equal Time går utover møtetranskripsjon og automatiserte handlingspunkter, for å bidra til å fremme mer inkluderende møter. Teknologien vår hjelper deg med å involvere roligere stemmer og få personlige anbefalinger om hvordan du kan forbedre lederskapet ditt. Se gjennom detaljer om møtet senere med en søkbar og delbar transkripsjon. Få innsikt i kostnadene for møtet ditt med et estimat på kostnadene som påløper. Bruk isbrytere, møtetidtakere og runder for å krydre møtene dine. Kom i gang gratis i dag! www.equaltime.io Etablert i 2021, av to kvinner innen teknologi, har Equal Time raskt vokst til å inkludere et team av dedikerte og talentfulle individer som brenner for å øke produktiviteten og inkluderende i det digitale arbeidsområdet. Hos Equal Time er oppdraget vårt klart – vi tar sikte på å revolusjonere måten team samhandler og samarbeider på i virtuelle møter, og fremmer en kultur av likhet og effektivitet. Ved å legge til rette for tydelig kommunikasjon, grundig journalføring og mer rettferdig deltakelse, styrker Equal Time teamene til å trives i det moderne digitale arbeidsområdet.