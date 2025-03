Kontobasert kjøringsprogramvare - Mest populære apper - Vatikanstaten

Printfection

printfection.com

Printfection er en swag-administrasjonsplattform som forenkler kjøp, administrering og distribusjon av swag og merkevarer. Kunder som Zendesk, BetterHelp, Hinge og Gusto bruker oss til å enkelt sende swag til kunder, potensielle kunder, ansatte og arrangementer. Dette støtter ABM-innsatsen din, og vi kan spare deg for timer med tid på å administrere swag, og hjelpe deg med å realisere og måle større ROI fra swag-markedsføringstiltakene dine. HVA SPARER OSS FRA ANDRE SWAG-SELSKAPER Det er bokstavelig talt hundrevis av swag-selskaper og swag-nettsteder der ute. De fleste tilbyr enkle utskrifts- og salgsfremmende produktdistribusjonstjenester, det vil si at du kan slå logoen din på noen krus og et par t-skjorter og deretter få det sendt til kontoret ditt. De fleste av disse swag-selskapene tilbyr IKKE teknologi. Det er ingen måte å strategisk gi swag til kunder eller prospekter, ingen integrasjoner til Salesforce (eller noen annen CRM) og ingen koblinger til markedsføringsautomatiseringsverktøy som Marketo, HubSpot, Zapier, etc. Printfection er en fullservice, ende-til-ende swag administrasjons- og oppfyllelsesplattform hvor du ikke bare kan merke tusenvis av virkelig kreative gjenstander, men du kan også strategisk sende swag hvor som helst i verden gjennom din eksisterende teknologistabel. Hver kunde får også en dedikert kontoansvarlig og swag-suksessteam, der vi jevnlig deler hva swag fungerer best for arrangementer, giveaways, kundebelønninger osv., og holder deg oppdatert på de siste og beste varene. Vi er en swag-tjeneste som svært få selskaper har opplevd før. SWAG CREATION Bla gjennom vår omfattende katalog som inneholder hundrevis på hundrevis av fantastiske reklameprodukter, eller send inn en forespørsel om vareforskning. Vi legger til nye varer i katalogen hele tiden basert på kundens behov. Vår vareoppsettprosess gjør det utrolig enkelt å få logoen og bedriftskunsten din på omtrent alt: T-skjorter, hettegensere, onesies, krus, vannflasker, høyttalere, tekniske produkter, puslespill, Jenga-sett, alt mulig. Vi kan merke virkelig morsomme, kreative swag som pinatas, massasjebord - forsett og tenk utenfor boksen! SWAG LAGRING OG LAGRING Vi kan selvfølgelig sende swag direkte til kontoret ditt eller et hvilket som helst sted, men den sanne glansen bak Printfection er at vi lagrer alt swag for deg! Ikke mer rotete kontorskap eller fangehull. Når du har bestilt swag, sendes varene til vårt oppfyllelsessenter. Du kan deretter logge på plattformen og se hele beholdningen din i sanntid. Når du ønsker å sende swag til ansatte, prospekter, kunder, partnere eller til et arrangement, er det bare noen få klikk, og vi sender og utfører alle bestillingene for deg. Så enkelt er det. T-SHIRT DROPSHIPPING OG UTSKRIFTSTJENESTER Mens vi varemerker hundrevis av varer, har vi noen kunder som ofte starter med bedriftens t-skjorter. Vi kan trykke din logo og kunst på mange forskjellige typer t-skjorter, inkludert alle slags størrelser og stoffer. Vi kan også dropshippe alle typer tilpassede klær, inkludert hettegensere, bukser, onesies osv. Vi er et av de mest fleksible t-skjorte dropshippingselskapene som finnes. OPPFYLLING AV SWAG Det har aldri vært enklere å få bedriftens varer til potensielle kunder, kunder og ansatte. Du kan sende inn din egen swag til vårt lager for bruk i kampanjer, og enhver ny swag du bestiller gjennom bruk vil bli lagret for deg. Med bare noen få klikk kan du sende hvilken som helst vare hvor som helst i verden; enten det er til en kritisk konto du prøver å lukke, eller en lojal kunde som nettopp har fornyet eller hjulpet deg med en casestudie. TILPASSET EMBALLASJON OG SETT Vi gjør det enkelt å lage fantastiske tilpassede sett for å ta inn nye kunder, bruke i din ABM-innsats eller glede nye ansatte. Tilpasset kitting lar deg merke emballasjeboksene dine med ditt egendefinerte kunstverk, legge til tilpassede innlegg og fyllstoffer, og pent ordne alle gjenstander du ønsker. Perfekt for å gi den ultimate unboxing-opplevelsen! EVENTS DROPSHIPPING (DROPSHIP PROMOTIONAL PRODUCTS) Vi gjør dropshipping swag/kampanjeprodukter til arrangementer utrolig enkelt. Du kan sende alle varer du ønsker. Vår eventpakkingsfunksjon betyr at alle klærne dine kommer pent sammenrullet og merket etter størrelse og kjønn, så alt du trenger å gjøre er å ta skjortene ut av esken på standen din og du er klar for showtime. Når arrangementet ditt er over, kan du ganske enkelt sende ubrukt swag tilbake til oppfyllelsessenteret vårt, og drastisk kutte ned på bortkastede utgifter. Hvis du velger garantert levering, vil varene dine ankomme på en bestemt dato. Du trenger aldri å krangle for å få swag til og fra et arrangement igjen! SALGSFORSINTEGRERING OG MARKEDSFØRINGSVERKTØY INTEGRASJONER La selgerne dine be om swag rett gjennom Salesforce. Eller automatiser swag-gaver gjennom Marketo, HubSpot, Intercom eller et hvilket som helst antall verktøy som utnytter vår Zapier-integrasjon. Du kan også sette opp en firma-swag-butikk som utnytter vår Shopify-integrasjon. Printfection er den enkleste måten å sende swag til hvem som helst hvor som helst i verden.