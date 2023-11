Nettbasert tids- og aktivitetsregistrering Det optimaliserte samspillet mellom tidsregistrering og lønnsregnskap minimerer administrativt arbeid og holder arbeidsflyten på et høyt nivå. Oppdaterte data - Innsamlede data sendes inn til lønnsregnskapet hver dag. Det betyr at for eksempel gjeldende fraværsprosent kan fastsettes. Fleksibel datainngang - Det er tre inndatamasker tilgjengelig: månedlige, ukentlige eller daglige intervaller. På denne måten kan ansatte effektivt legge inn data. Automatiske oppdateringer – Utviklingsavdelingen vår tar seg av skytjenesten, sikkerhetskopier og jevnlige oppdateringer. Det betyr at du alltid vil være oppdatert. Ansattinformasjon - Alle ansatte kan sjekke gjeldende ferie- og overtidstimer når som helst. Som et resultat reduseres tilbakeringing til lønnsregnskap til et minimum.

Nettside: swisssalary.ch

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SwissSalary EasyRapport. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.