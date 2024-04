Supervity (tidligere Techforce.ai) gir bedriftsteam mulighet til å oppnå raskere resultater ved å gjøre dem i stand til raskt å automatisere og dele kunnskapsarbeid med sin AI Coach. I dag bruker over 12 000 forretningsbrukere – fra etablerte selskaper til raskt voksende oppstartsbedrifter – Supervitys kodefrie AI-aktiverte plattform som har forvandlet arbeidsplassen. Brukstilfellene varierer på tvers av bransjer og forretningsfunksjoner, noe som hjelper bedrifter med å forbedre salgsresultatene med opptil 30 % og øke driftsproduktiviteten med opptil 70 %. Løsningene som tilbys av Supervity kan dekke forretningsprosesser til programvareselskaper og deres kunder. Løsningen støtter både UI- og API-baserte integrasjoner for forretningsteam for å automatisere det manuelle arbeidet sitt. Plattformen er bygget med teamsamarbeid i sin kjerne for brukere å lage og dele no-code automatiseringer som gjenbrukbare digitale ferdigheter med kolleger og kunder. Supervity gjør det også mulig for produktledede selskaper å hjelpe sluttbrukerne sine med å oppnå raskere resultater med AI Coach. Det er et av svært få selskaper som tilbyr innebygde RPA-, Conversational AI- og OCR AI-funksjoner "som-en-tjeneste" i hvitmerket modell. For tiden jobber selskapet med store systemintegratorer som KPMG, IBM og Accenture og bygger bransjespesifikke løsninger i markedssegmentene Financial Services, Healthcare og Federal.

Kategorier :

Nettside: supervity.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Supervity. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.