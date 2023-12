Statista er et tysk selskap som spesialiserer seg på markeds- og forbrukerdata. Ifølge selskapet inneholder plattformen mer enn 1 000 000 statistikker om mer enn 80 000 emner fra mer enn 22 500 kilder og 170 forskjellige bransjer, og genererer en inntekt på rundt €60 millioner. Nettstedet deutsche-startups.de heter Statista "Start- up of the Year" i 2008 og samme år var selskapet blant vinnerne av oppstartskonkurransen "Enable to Start", sponset av Financial Times Germany. I 2010 valgte initiativet "Deutschland – Land der Ideen" (Tyskland – Land of Ideas) Statista som en av vinnerne i kategorien "Landemerker i Ideens land 2010". og tildelt den europeiske rødsildprisen. I 2012 ble Statista nominert til den tyske entreprenørprisen i kategorien "Fast Climber", og i 2020 ble den inkludert i en liste over Must-Have-databaser for akademiske og offentlige biblioteker av Library Journal.I 2019 ble Statista kjøpt av reklameselskapet Ströer Media.

Nettside: statista.com

