Star Flyer Inc. (株式 会社 スター フ ライヤー, Kabushiki-Gaisha Sutāfuraiyā) (Tyo: 9206), stylet som Starflyer, er et japansk flyselskap med hovedkontor på grunnlag av Kitakyushu flyplass i Kokuraminami-Kitakyūhū, Kitakyushu, Koku. Det beskriver seg selv som et "hybridflyselskap" som gir et høyere servicenivå enn lavprisselskaper, samtidig som de har lavere driftskostnader enn eldre fullserviceselskaper. Selv om flyselskapets IATA-kode er 7G, har det innenlands også brukt koden MQ (som er designet utenfor Japan av IATA til Envoy Air) for sine flyvninger.

Nettside: starflyer.jp

