Squad beyond er en plattform for digital annonsering (WEB-annonsering) som er fullt utstyrt med produksjon, analyse, rapportering og optimalisering av landingssider. Mer enn 300 milliarder yen brukes årlig på digital annonsering. Du kan bruke det for en fast avgift, inkludert antall sider, domener og antall PV-er, slik at du kan utvide virksomheten din med trygghet.

Nettside: squadbeyond.com

