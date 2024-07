Spottabl er et AI-drevet verktøy som kobler arbeidsgivere med eksperter som rekrutterer og byråer for å effektivisere ansettelsesprosessen for raskt voksende oppstart og bedrifter. Med et nettverk av over 5000 spesialistrekrutterere, gir Spottabl tilgang til en pool av undersøkte og intervjuklare kandidater, noe som reduserer tiden det tar å fylle åpne stillinger betydelig. Plattformen tilbyr flere funksjoner for å forbedre rekrutteringsprosessen. Den anbefaler relevante jobbmuligheter til rekrutterere basert på deres aktive talentnettverk og spesialiseringer, og hjelper dem med å finne kontinuerlige forretningsmuligheter. Rekrutterere kan se 360-graders stillingsbeskrivelser som gir en omfattende oversikt over rollen, inkludert bedriftspitch og jobbspesifikasjoner. Spottabls AI-ledede profiloppdagelse gjør det mulig for rekrutterere å finne relevant talent fra sitt eget private basseng. Plattformens sosiale sourcing-verktøy muliggjør rask og effektiv talentoppdagelse. Rekrutterere er utstyrt med nødvendig informasjon og verktøy for å kvalifisere og sende inn intervjuklare kandidater, noe som øker sjansene for vellykkede plasseringer. I tillegg sender Spottabls intelligente nudges og systemintegrasjoner automatisk kandidater inn i kundens Applicant Tracking System (ATS), noe som eliminerer behovet for manuell oppfølging. Rekrutterere kan registrere seg på Spottabl, opprette spesialistprofilen sin og vise frem deres innkjøpsdyktighet. Plattformen maksimerer inntjeningspotensialet og gir åpenhet gjennom suksessavgifter. Samlet sett tilbyr Spottabl rekrutterere en strømlinjeformet og effektiv måte å få kontakt med arbeidsgivere og finne det rette talentet for jobbrollene deres, og til slutt forbedre ansettelsesprosessen for alle involverte interessenter.

Nettside: spottabl.com

