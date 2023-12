Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Soffront med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Soffront tilbyr en prisvinnende CRM- og markedsføringsplattform og fullt administrerte markedsføringstjenester. I over 25 år har Soffront hjulpet tusenvis av virksomheter med å etablere merkevaren sin, generere flere potensielle kunder og avslutte flere salg. Soffront gir kundene tilgang til et ekspertmarkedsføringsteam som fungerer som deres eget utvidede team. Administrerte markedsføringstjenester som tilbys inkluderer nettsteddesign, SEO, digital annonsering og sosiale markedsføringstjenester. Soffront-plattformen er helt nettbasert, uten behov for å installere noe, og inkluderer administrasjon av potensielle kunder, e-post og sosial markedsføring, omdømmestyring, salgsprospektering og prognoser, kundeservice og mer. Plattformen kan konfigureres med dra-og-slipp-verktøy, i stedet for programmering eller behov for ekstern IT-kunnskap.

Nettside: soffront.com

