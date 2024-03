Alternativer - Socialman

Loquiz

loquiz.com

Gamification-plattform for å skape, leke og vokse. Ideell for +turoperatører for å lage selvguidede (lyd)turer, +arrangementseksperter for å lage hybride teambuilding-spill, +HR-ledere for å lage onboarding-spill for nye ansatte, +lærere for å få elevene til å lære og bevege seg aktivt.