SocialEpoch er en B2B-leverandør av sosiale salgsløsninger, dedikert til å hjelpe bedrifter med å utnytte kraften til sosiale medier for å drive salg og øke merkebevisstheten. Vårt team av eksperter har en dyp forståelse av de unike utfordringene og mulighetene som B2B-selskaper står overfor i den digitale tidsalderen. Vi jobber tett med våre kunder for å utvikle en tilpasset sosial salgsstrategi som er skreddersydd for deres spesifikke forretningsmål og målgruppe. Vi tror at sosiale medier er et avgjørende verktøy for B2B-selskaper som ønsker å få kontakt med kundene sine, bygge meningsfulle relasjoner og drive forretningsvekst. SocialEpoch leverer komplette ende-til-ende-løsninger for moderne digitale markedsføringsplattformer og kanaler, og SalesTech-programvare slik at bedrifter kan ligge i forkant. Facebook Marketing Automation Tool og WhatsApp SCRM er to av hovedproduktene våre, med autoproaktivt sosialt engasjement, RPA-teknologi og en alt-i-ett markedsførings- og salgsplattform. Vi tilbyr også opplæring og støtte for å hjelpe kundene våre effektivt å implementere og opprettholde deres sosiale salgsinnsats. Ligg ett skritt foran konkurrentene dine med automatiserte salgs- og markedsføringsverktøy. Vi mener at innovasjon og teknologi bør utnyttes for å hjelpe bedrifter med å nå nye høyder, og vi har gjort det mulig for deg.

