SmartDollar er et økonomisk velværeprogram for ansatte fra Dave Ramsey. Ansatte lærer hvordan de skal budsjettere, komme seg ut av gjeld, spare for fremtiden og pensjonere seg med selvtillit.

Nettside: smartdollar.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SmartDollar. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.