Det mest brukte laboratoriesystemet for klinisk analyse i Brasil! Komplett, intuitiv og med best valuta for pengene.

Nettside: criasoft.com.br

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Sistema Worklab. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.