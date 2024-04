Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Sigma med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Sigma er en prisvinnende moderne forretningsintelligens (BI) og analyseplattform spesialbygd for skyen. Med Sigma kan hvem som helst bruke regnearkfunksjonene og formlene de allerede kjenner til å utforske live data i skyskala, ned til minste detalj. Vårt kjente regnearklignende grensesnitt leverer den fulle kraften til SQL i hendene til enhver bruker samtidig som dataene holdes ferske og sikre i skydatavarehus. Data-første selskaper bruker Sigma for å gi sine ansatte, kunder og partnere mulighet til å bryte seg løs fra grensene til dashbordet og utforske data for seg selv for å ta bedre og raskere beslutninger. Programvaren vår ble bygget for å utnytte ytelsen til skydatavarehus for å kombinere datakilder og analysere milliarder av rader med data umiddelbart – ingen koding kreves.

