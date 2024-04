Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for serVme med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

SerVme er en komplett gjesteopplevelsesplattform som kombinerer reservasjoner, bordadministrasjon, kraftig markedsførings-CRM, re-engasjement og gjesteundersøkelser, med robuste analyser. En spesialbygd gjestfrihetsplattform, serVme effektiviserer driften fra forsiden av huset til baksiden av huset ved hjelp av kraftige integrasjoner med din eksisterende gjestfrihetsstabel som telefoner, POS, PMS, betalinger og CRM. Vårt oppdrag er å gjøre det utrolig enkelt for restaurantoperatører å effektivisere driften og ta bedre informerte beslutninger for å øke inntektene (oppkjøp) og fremme varige forbindelser med kundene dine (engasjement og oppbevaring). SerVme driver restauranter, hoteller som driver restauranter, F&B-grupper for bedrifter og natteliv. Du kan få tilgang til SerVme på flere enheter: Web-app, nettbrett og en innebygd applikasjon på iOS og Android. For å lære mer besøk www.servmeco.com

Nettside: servmeco.com

