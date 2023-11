I dag er vi begeistret over å lansere Sensible Instruct, et dokumentforståelsesverktøy drevet av LLM-er, inkludert GPT-4. Med Sensible Instruct bruker du naturlig språk for å umiddelbart trekke ut data fra ethvert dokument, også de du aldri har sett før. CVer, fakturaer, kontrakter, akademisk forskning, kontoutskrifter, strømregninger og mer – Sensible Instruct kan analysere dem alle.

Nettside: sensible.so

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Sensible. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.