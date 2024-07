Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Seattle Services Portal med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Seattle - Offisiell bystyreside. Innbygger-, forretnings- og besøkende informasjonsseksjoner, pluss informasjon om bymyndigheter. Seattle Services Portal lar brukere: * Sjekk status, forny, foreta endringer, betal eller planlegg tillatelser eller poster ved å søke etter adresse eller postnummer, eller bruke fanen "Mine poster". * Start nye applikasjoner og forespørsler om ulike tjenester, inkludert: Bygge tune-ups; Klager knyttet til bygg, eiendom, utleieeiendommer, støy, taxi og transporttjenester; Godkjenningssertifikat for historisk bevaring; Korttidsleielisenser; Taxi- og utleielisenser; Handels- og utstyrslisenser; Parkering og lastebiltillatelser; Gatebrukstillatelser; Handel, konstruksjon og arealbrukstillatelser; å gi offentlige kommentarer; Utviklingstjenester for offentlige verktøy; Utleieboligregistrering (RRIO); leietakerhjelp (EDRA); Trerelaterte tillatelser og registreringer... Nettstedet gir også veiledning om hvordan du planlegger inspeksjoner eller avtaler med Seattle Department of Construction and Inspections (SDCI) eller Seattle Department of Transportation (SDOT). Hvis brukere er usikre på hvilken kategori de skal velge, kan de besøke applikasjonsindekssiden for å se alle tilgjengelige applikasjonstyper de kan starte gjennom portalen.

Nettside: cosaccela.seattle.gov

