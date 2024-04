Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ScribeMD med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Styrke medisinske fagfolk med avansert AI Hos ScribeMD forstår vi utfordringene leger står overfor i dagens raske medisinske miljø. Det er derfor vi har utviklet en AI-plattform som er skreddersydd spesielt for helsevesenet. Vårt oppdrag? For å effektivisere prosesser, redusere administrative oppgaver, og la leger gjøre det de kan best – ta vare på pasienter. Effektiv notattaking: Si farvel til manuell notattaking. Vår digitale skribent lytter, forstår og kartlegger for deg, og sikrer at hver detalj fanges opp. Tilpasset LLM for helsetjenester: Plattformen vår er bygget på en førsteklasses språklæringsmodell, og har en nøyaktighetsgrad på 98 % og en responstid på 0,2 sekunder.

Nettside: scribemd.ai

