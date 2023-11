Å gjøre barna klare til skolen er den verste delen av dagen. School Morning Routine er en app som hjelper deg med å gjøre barna klare uten alt kaoset. Så dere kan nyte familiemorgenene sammen igjen. Hvorfor føler du at du har løpt et maraton kl. 09.00? Barn ønsker å gjøre det rette (vel, mesteparten av tiden). Men de glemmer lett og blir distrahert. Så for å skyve dem ut døra i tide må du mase, skjelle ut og krangle. Helt til hele morgenen bare er et galskapende rot.

Nettside: schoolmorningroutine.com

