Alt-i-ett programvare for prosjektstyring. Rodeo hjelper deg å jobbe smartere gjennom presis planlegging, renere budsjetter og enklere faktureringsfunksjoner som gir deg et rammeverk for suksess.

Nettside: getrodeo.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Rodeo. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.