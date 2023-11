Rochester Institute of Technology ble grunnlagt i 1829, og er et privat utdannet universitet med ni høyskoler som vektlegger karriereutdanning og erfaringsbasert læring. Campus okkuperer 1300 dekar i forstaden Rochester, den tredje største byen i delstaten New York. RIT har også internasjonale lokasjoner i Øst-Europa, Dubai og Kina.

Nettside: rit.edu

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet RIT myCourses. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.