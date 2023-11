Øv på automatisering, både pasientene og teamet vil elske. 1. Tiltrekke nye pasienter Anmeldelser betyr noe. Review Wave hjelper deg med å fange flere 5-stjerners anmeldelser ved å sende vurderingsforespørsler til de riktige pasientene til rett tid, slik at du aldri trenger å be om anmeldelser igjen. 2. Registrer avtaler Hvorfor stole på telefonbestillinger og papirarbeid? Online planlegging gjør det mulig for pasienter å planlegge (og omplanlegge) online 24/7. Nye pasienter kan til og med fylle ut et skjema på telefonen før de kommer. 3. Behold og reaktiver pasienter Si farvel til den uendelige administrasjonshodepinen med oppfølginger, omplanlegginger og påminnelser. Review Wave gjør alt for deg automatisk med personlige tekstmeldinger og mer.

Nettside: reviewwave.com

