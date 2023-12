Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Revelo med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Bak hvert vellykket produkt er et utviklingsteam i verdensklasse. Finn, ansett og administrer eksterne utviklere i verdensklasse i amerikanske tidssoner, forhåndskontrollert for tekniske og myke ferdigheter. Revelo er den største nettplattformen for USA-baserte selskaper for å ansette eksterne programvareutviklere fra Latin-Amerika. Vi muliggjør lønn, kandidatfordeler, skatter og lokal overholdelse, og gir dermed en ende-til-ende-løsning for å ansette programvareutviklere.

Nettside: revelo.com

