Reelevant er den første On-Demand Marketing Content Engine. Innhold er grunnen til at folk samhandler med merkevaren din. Vi tilbyr en datadrevet tilnærming for å lage innhold på forespørsel, når forbrukerne faktisk ser det. Plattformen vår genererer enhver innholdsvariasjon i millisekunder, og oppdaterer den i sanntid, avhengig av hvem forbrukeren er. Det er nå mulig å ha en kundelivssyklus på innholdsnivå og på tvers av kanaler: E-post, Push-varsler, In-app, SMS, Web osv. Endelig kan du generere innhold for hver person. Reelevant sparer deg for bryet. Det er ikke behov for noen integrasjon, vi utnytter stabelen din slik at du kan fokusere på det som betyr noe. Dette er den virkelige individualiseringen du har ventet på. Markedsføringsinnhold som følger mennesker. Slutten på kampanjer slik du kjenner dem. Datainnsamlingsarbeid oppfyller deres sanne formål: å bli brukt til å lage markedsføringsinnhold i stedet for kampanjer. Forbedre kundeengasjement, øk CTLV og akselerer inntektene dine med Reelevant. Til slutt styrker Reelevant teamene dine til å innovere, frigjøre potensialet sitt og bringe markedsføring til en ny grense, for bedriftene deres og for seg selv.

