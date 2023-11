ProjeQtOr er en åpen kildekode-programvare for prosjektledelse som grupperer i ett enkelt verktøy alle funksjonene som trengs for å organisere prosjektene dine. Den er enkel, lett å bruke samtidig som den dekker et maksimum av prosjektstyringsfunksjoner. Dens særegenhet, i tillegg til dens fullstendighet, er å være kvalitetsorientert. Dette betyr at du kan registrere alle hendelsene på dine prosjekter, og dermed forenkle etterlevelsen av ledende standarder for kvalitetsstyring, enten det er ISO, CMMI, ITIL eller annet.

Nettside: projeqtor.org

