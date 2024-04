Hos Prezzee er vårt oppdrag å transformere gavelandskapet ved å skape menneskelig forbindelse gjennom bemerkelsesverdige digitale gaveøyeblikk. Vi mener at gaver alltid skal føles magisk for både avsender og mottaker, og treffe blink med riktig gave og en god kundeopplevelse – hver gang. Vi synes også det skal være enkelt å sende en gave når som helst til hvem som helst, uansett hvor du er. Prezzee Business gjør firmagaver enkelt. Bli med hundrevis av ledende bedrifter som bruker Prezzee for å belønne ansatte, kunder og klienter. Alt med bare noen få klikk! Vi har tenkt utenfor gaveesken for å sikre at hver bedrift får en unik gaveopplevelse med et co-branded Prezzee Smart eGift Card med bedriftens logo eller valgfri design, som kan løses inn for hundrevis av merker. Prezzee Business har fleksible funksjoner som passer dine forretningsbehov. Gratis - Ingen ekstra kostnad for å opprette kontoen din Skreddersydd merkevarebygging - Tilpass ditt Prezzee Smart eGift-kort med firmaets logo Enkel massesending - Ubegrenset e-gavekort med noen få enkle klikk Gavesporingsportal - Sjekk statusen til din digitale gavekortbestilling i sanntid Fleksible betalingsalternativer - Betal for bestillingen din med kredittkort eller bankoverføring Bærekraftig - Et 100 % digitalt og miljøvennlig gavevalg Lær mer på: prezzee.com/business

