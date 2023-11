Power Planner er den ultimate lekseplanleggeren for studenter, med online synkronisering, karakterberegning, automatiske påminnelser og mer! Med Power Planners nettkonto kan du holde deg oppdatert på lekser og planlegge hvor enn du er. Power Planner lar deg administrere semestre, gå inn i klasser med timeplaner og romplasseringer, legge til oppgaver og eksamener, motta automatiske påminnelser om kommende lekser og mer. Karakter og GPA-beregning støttes også fullt ut, slik at du vet nøyaktig hva GPA-en din er over flere semestre. Den betalte versjonen (engangskjøp) låser opp muligheten til å legge til mer enn fem karakterer per klasse, bruke flere semestre og mer. Den kjøpes gjennom et kjøp i appen, og når du kjøper Power Planner én gang, låser du den opp overalt. Imidlertid er gratisversjonen fortsatt perfekt funksjonell.

Nettside: powerplanner.net

