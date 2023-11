Møt Planrow, et oppgavebehandlings- og notatverktøy for å hjelpe deg med å planlegge dagen, uken, måneden og året. Den er designet og bygget for å hjelpe deg med å fullføre de store planene dine ved å formulere og organisere de mindre trinnene du må ta for å komme dit. Den typiske, enkle gjøremålslisten fører til utilstrekkelig tenkning fremover, og ikke meningsfullt å flytte nålen. Planrow gir en progressiv planleggingsarbeidsflyt, slik at de daglige oppgavene dine har dybde og effekt. Den vanlige arbeidsflyten for notater i kunnskapsbase gjør oss utsatt for kunnskapsoppsamling og overplanlegging som ikke kan handles. Planrow gjør oppgaver og notater interoperable, for å hjelpe deg med å omsette ideene dine til handling. Ved å samle dine langsiktige notater og nåværende oppgaver, hjelper Planrow deg med å planlegge tiden din fra et sted med omfattende tenkning. Dette hjelper deg iverksette tiltak på det som er kritisk, for konsekvent, tilsiktet utførelse.

