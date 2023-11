Inkluderende fellesskap, eksklusiv tilgang. Bli med i PINK Nation, last ned VS PINK shopping-appen, bli medlem og mer her! Pink (stilisert PINK) er en undertøys- og kleslinje fra Victoria's Secret, et tidligere datterselskap av L Brands, rettet mot yngre kvinner enn hovedlinjen deres. Måldemografien består av ungdom fra 13 til 22 år.

Nettside: pink.victoriassecret.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PINK Nation. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.