Pinflux er et digitalt verktøy som lar deg øke virksomheten din på Pinterest. Pinflux er den voksende trafikkkilden for e-handel, nettsteder, blogger og til og med sosiale nettverk. Med utviklingen av Pinterest kan du bruke Pinflux til å finne innhold, automatisere oppgaven og drive trafikkflom. Funksjoner på Pinterest: * Finn kvalitetsnåler og trender for å få gratis og ubegrenset trafikk til Pinterest-bord * Opprett og promoter flere tabeller for å tiltrekke trafikk av beste og beste kvalitet * Planlegg pins og post automatisk * Automatisert sportabell for likes, delinger, følgere og bygg en Pinterest-klubb for å tiltrekke flere besøkende * Slutt å følge kontoene du ikke følger * Rask og enkel installasjon uten API * Legg til flere beskrivelser, lenker for å ringe besøkendes handlinger Få 100 % gratis organisk trafikk fra en underutnyttet kilde med kraftig Pinterest Marketing Management!

Nettside: pinflux.in

