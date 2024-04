Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for phData Toolkit med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

phData Toolkit er en samling av dataapplikasjoner av høy kvalitet som hjelper deg med å migrere, validere, optimalisere og sikre dataene dine. * Advisor Tool: Identifiser raskt og enkelt muligheter for å forbedre konfigurasjonen, sikkerheten, ytelsen og effektiviteten til Snowflake-miljøet ditt. * Provision Tool: Administrer Snowflake-ressurslivssykluser – opprette, oppdatere og ødelegge – med en malbasert tilnærming for å gi en godt strukturert informasjonsarkitektur. * Tilgangsverktøy: Kraftig visualisering og rapportering som muliggjør Snowflake-datatilgang, revisjon og feilsøking. * Datakildeverktøy: Et flerbruksverktøy som samler inn, sammenligner, analyserer og handler på datakildemetadata og profilberegninger. * SQL-oversettelse: Oversett SQL umiddelbart fra ett språk til et annet, og eliminer en vanligvis tidkrevende, feilutsatt og svært manuell prosess. * Datagenereringsverktøy: Gjør det enkelt å generere realistiske syntetiske data for testing, utvikling og demonstrasjoner.

Nettside: toolkit.phdata.io

