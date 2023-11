Ordforrådstrener-appen nr. 1 for alle skolebøker. For bedre karakterer. Lærer du fortsatt med en ordbok? Vi har noe bedre: phase6 er Tysklands ledende ordforrådstrener og er den eneste leverandøren som tilbyr ordforrådssamlinger for alle vanlige kurs- og skolebøker. Anbefalt av over 11 000 lærere, ideell for skole, universitet og voksenopplæring.

Nettside: phase-6.de

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet phase6. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.