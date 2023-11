FORRETNINGSMESSENGEREN SOM KNYTER ALLE! - Profesjonaliser sikker og enkel kommunikasjon for virksomheten din stashcat® - Den moderne måten for intern bedriftskommunikasjon – WhatsApp-alternativ for bedrifter og myndigheter. Effektiv kommunikasjon mellom alle ansatte i en bedrift er utgangspunktet for en målrettet måte å jobbe på. stashcat® kombinerer de vanlige chat-funksjonene med sin egen skylagring for å skape et databeskyttelseskompatibelt, sikkert kommunikasjonsmiljø – GDPR-kompatibelt. Plattformen tilbyr deg moderne, bedriftsintern kommunikasjon og følger et strengt databeskyttelsesideal. Kommuniser enkelt, raskt og sikkert internt i selskapet – med stashcat®.

Nettside: stashcat.com

