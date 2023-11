Det periodiske systemet, også kjent som det periodiske systemet for elementene, er en tabellvisning av de kjemiske elementene. Det er mye brukt i kjemi, fysikk og andre vitenskaper, og blir generelt sett på som et ikon for kjemi.

Nettside: periodic-table.tech

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Periodic Table. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.