Penfield er et utendørs klesmerke og privat selskap som ble etablert i Hudson, Massachusetts. Selskapet ble grunnlagt i 1975 av Harvey Gross, en innfødt i New England, og har bygget et rykte for å lage dunfylte jakker, fleece og yttertøy.

Nettside: penfield.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Penfield. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.