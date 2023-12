Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Paytm med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

#PaytmKaro for umiddelbare betalinger via UPI ved å bruke hvilken som helst bankkonto (ingen KYC nødvendig) eller Paytm-lommebok. Last ned appen og lenke til UPI. Gjør mobil forhåndsbetalt lading, betaling av strømregninger, DTH-lading for Airtel, Sun Direct, Tata Sky, Dish TV. Bestill også film-, arrangement- og reisebilletter på Paytm.

Nettside: paytm.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Paytm. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.