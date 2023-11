Panzoid er et fellesskap og verktøy for å lage vakkert, tilpasset innhold. Det ble startet i januar 2012 for ambisiøse innholdsskapere på nettet. Lanseringen av Backgrounder 1.0 markerte starten på Panzoids oppdrag om å tilby verktøy for enkelt å lage vakker, tilpasset digital kunst.

Nettside: panzoid.com

