Alternativer - OneChannelAdmin

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter er en plattform for produktytelsestyring (PPM). Plattformen gjør det mulig for forhandlere å forstå hvordan deres individuelle produkter presterer gjennom produktets livssyklus, slik at de kan maksimere marginene sine ved å ta bedre, mer informerte beslutninger. Vanlige detaljhandelsdrift...