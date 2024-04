Alternativer - NLSQL

Klassifier AI

klassifier.com

Klassifier er en plattform for kunstig intelligens som bruker maskinlæring for å evaluere tekst (Tekstklassifisering og billettering) for å automatisere bedriftsdrift og spare timer med manuell databehandling. Det er en spesialbygd applikasjon som ikke trenger noen ML-bakgrunn for brukerne. Vi gjør ...