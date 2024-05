Nethopper har vært banebrytende KAOPS, et skybasert, GitOps-sentrisk plattformkonstruksjonsrammeverk for å hjelpe plattform- og DevOps-team med å starte sine interne utviklerplattformer, eller IDP-er. Nethopper KAAPS’ GitOps-sentriske plattformkonstruksjonsrammefunksjoner inkluderer: * Infrastrukturautomatisering * CI/CD rørledning for containere * Kontinuerlig levering * Nettverk for multi-klynge/skyapplikasjoner * Hemmelighetsbehandling * Observerbarhet med proaktive varsler * Dokumentert beste praksis. Som en Git0ps-sentrisk plattform, Nethopper KAOPS: * Er klar til bruk nå, som en tjeneste * Automatiserer manuelle, operasjonelle oppgaver * Øker utviklerproduktiviteten ved å akselerere applikasjonsutvikling * Fungerer med alle Kubernetes-distribusjoner (EKS, AKS, GKE, OpenShift, - - --- Rancher, etc.) på alle skyer (hybrid/multisky) * Bruker CD- og Git-innovasjon for hastighet og smidighet * Gir enhetlig, vennlig brukergrensesnitt KAOPS-fordeler: * Implementer flere applikasjonsfunksjoner, raskere * Øke kvalitet og styring * Forbedre sikkerheten * Lavere drift og arbeidskostnad * Reduser skyavfall/-forbruk * Støtte for hybrid og edge cloud * Gi skyportabilitet (unngå innlåsing av skyleverandører).

Nettside: nethopper.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Nethopper. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.