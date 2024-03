Alternativer - myPresences

Reptrics

reptrics.com

Reptrics er alt-i-ett-programvare for kundesuksess for B2B SaaS-bedrifter for å drive kundebevaring og vekst. Reptrics er bygget for proaktivt kundesuksessteam og leder for å administrere kundeonboarding og fornyelser, redusere avgang og øke utvidelsesmuligheter. Reptrics styrker kundesuksessteam ti...