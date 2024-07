Myko Ai er et AI-verktøy for samtale som er bygget for å svare på alle spørsmålene til salgsteamene dine på sekunder. Koble til systemer som Salesforce, Hubspot og Snowflake - Myko er et naturlig språklig forretningsanalyseverktøy utviklet for å hjelpe bedriftseiere med å få svar på spørsmålene sine uten at det kreves SQL eller kode. For Business Intelligence-brukere kan du definere og bygge organisasjonens nøkkeltermer og definisjoner for å standardisere beregninger på tvers av brukere. Vinn mer inntekt ved å avdekke dataene mellom dashbordene dine.

Nettside: myko.ai

